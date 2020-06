subito in due tempi para una bella sfera di Zapata, osservato numero uno dell’Atalanta. Le sue uscite anticipate disorientano Zapata. Non può nulla sul tocco di piede destro di Dimsiti, che lo sorprende. Sul secondo centro di Zapata ha una svista ed esce a vuoto. Si muove a destra e a sinistra ma prende anche il terzo; spinge la squadra alla porta avversaria con rinvii lunghi per Boga. Niente da fare.il primo giallo della gara è suo, brutto il fallo su Gosens. Belle invece le sue sfere in verticale per Caputo. Alla mezzora risente già di problemi fisici e al break esce.(Dal 1’ s.t.cerca l’1-2 con Berardi, poi ferma Gosens. Il cambio sorride al Sassuolo, il turco mette in angolo palloni pericolosi e frena Gosens).disorientato, non sa quando uscire su Gosens e quando rimanere su Zapata. Non riesce a coprire sul raddoppio di Zapata. Nella ripresa si riprende anche lui: insieme aMüldürferma Gosens ed è determinante la sua chiusura sul tedesco che evita il poker. Ammonito per un fallo su Zapata. Luci e ombre.(Dal 24’ s.t.non si vede in campo l’ex Atalanta finché non abbatte duramente il capitano e viene ammonito. Nella ripresa regala diversi palloni a de Roon. Si è perso il contatto con Zapata sul poker. Male.: gioca con furbizia cercando punizioni e falli da parte di Pasalic.la partita gli gira male, non riesce a prendere le misure con i nerazzurri, si immola per evitare il terzo gol ma finisce con l’infilare lui la sfera. Si riscatta col gol della bandiera sul finale, bello, abbattendo la barriera nerazzurra.è ovunque, si fa sentire dai suoi compagni nello stadio vuoto, cerca e trova le rimesse laterali. Poche sbavature.(Dal 32’ s.t.).paga lo sforzo fisico degli scatti, quando Dimsiti gli è addosso si arrende. Quando vuole fare tutto lui senza passare mai la sfera, finisce per perderla. Spesso non se la sente di tirare e perde l’attimo. Ha l’occasione di accorciare le distanze ma prima trova un Super Gollini e poi sporca la palla. Il suo colpo di testa fornisce l’illusione del gol ma è solo l’esterno della rete. Ci prova ancora, ma è ipnotizzato da Gollini.(Dal 15’ s.t.centrale, serve al bacio Haraslin).attacca la profondità bene, sbaglia qualche controllo. Scippa il pallone a Freuler e si mangia campo e pedine nerazzurre per involarsi in rete: Gollini capisce tutto e gli dice no.osservato speciale dell’Atalanta, mister Gasperini (che lo stima e lo vorrebbe tra i suoi) gli mette de Roon e Hateboer addosso per tutta la gara, ma lui cerca comunque di sfondare il muro nerazzurro, prova a concludere su corner e mette in difficoltà Gollini. Salta e dribbla Hateboer ma manca sempre l’ultimo passaggio.(Dal 15’ s.t.mette i bastoni tra le ruote ad Hateboer e a botta sicura sbaglia il gol della bandiera. Bene).ottimo il feeling ritrovato con Defrel negli scambi sotto porta. Al bacio le sue intuizioni sulla traiettoria per Berardi. Solo un Gollini-para tutto gli dice di no. Nella ripresa è frenato dall’onnipresente Gosens. Anticipa Caldara e serve bene Berardi ma la sfera non entra di un niente. Sulla sua strada trova Djimsiti e la rete della bandiera non arriva.è una squadra votata all’attacco e di grande personalità, ma dopo i primi 7’ si spegne. Nella ripresa prova ad alzare il pressing, invano. Toglie due dei più forti a mezzora dalla fine per ridisegnare l’attacco e prende un altro gol dagli avversari.