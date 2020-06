Sassuolo-Hellas Verona 3-3







Consigli 5,5: non ha davvero colpe sui tre gol che gli fa subire la sua difesa pazzerella.



Muldur 6: pecca solo una volta, in occasione del secondo gol del Verona. Mal posizionato, tenta invano la scivolata su Lazovic. Meno bene che a Milano ma comunque promosso.



Magnani 6: salvataggio importante al quarto minuto su cross basso di Lazovic. Senza colpe nei tre gol subiti.



(dal 30’ s.t. Chiriches 6,5: ridona certezze a un reparto in affanno)



Peluso 4,5: responsabile sul secondo e soprattutto sul terzo gol del Verona. Due gare da titolare finora dopo il lockdown, male in entrambi i casi.



Kyriakopoulos 5: forse stanco, forse non troppo in giornata. Uno dei più in difficoltà nel post lockdown.



(dal 1’ s.t. Rogerio 7: sulla rete di petto di Stepinski poteva essere più attento pure lui. Al sesto minuto di recupero si inventa un gol pazzesco col piede sbagliato e regala il pareggio ai neroverdi.



Bourabia 5,5: senza infamia e senza lode fino al dribbling fatale che subisce da Lazovic a inizio ripresa. Complice di Peluso nel pasticcio difensivo che porta il Verona a segnare il terzo gol. Rimedia pure un cartellino giallo, luna storta.



(dal 36’ s.t. Obiang 6,5: ormai è un giocatore di cui il Sassuolo non può fare a meno. Entra e sposta gli equilibri)



Locatelli 6,5: forse la più positiva delle tre partite post lockdown. Sfiora persino il gol di testa, nel finale.



Berardi 6,5: nel primo tempo non si vede quasi. Nella ripresa cresce e trascina la squadra al pareggio. È mancato solo il gol, chiedere a Silvestri.



Defrel 6,5: il più continuo e presente dell’attacco neroverde. È lui ad appoggiare il pallone a Boga in occasione del gol dell’uno a uno.



(dal 26’ s.t. Traorè 6: contribuisce alla rimonta neroverde con giocate di buona qualità sulla trequarti)



Haraslin 6: personalità e anche discreta qualità, difficilmente perde un pallone. Notevole lo spunto al ventesimo del primo tempo, quando ubriaca Rrahmani e calcia alto sopra la traversa di sinistro. Si impegna tantissimo e perciò si stanca presto. Prova sufficiente la prima da titolare.



(dal 1’ s.t. Boga 8: la panchina ‘punitiva’ lo risveglia. Segna addirittura una doppietta)



Caputo 6,5: inizio gara caratterizzato da qualche errore di troppo in appoggio, strano ma vero. Tenta spesso di combinare con Defrel, un po’ come a Bergamo, ma è meno brillante. Nella ripresa firma l’assist per la doppietta di Boga, ma manca due volte l’appuntamento col gol nell’assalto finale.







All. De Zerbi 6,5: commette l’errore di credere troppo nel turnover. Forse Peluso non regge più certi ritmi, ma lui continua a fidarsi. Riacciuffa il pareggio buttando dentro i titolari nel corso del secondo tempo. Si poteva vincere? Poteva anche perdere per come si era messa.