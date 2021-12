: Bravissimo con i piedi, al 21’ tira fuori un lancio perfetto per lo scatto di Traoré sulla sinistra. Ottimo su Torreira, è l’unica parata degna di tale nome nella prima frazione fino a quando non compie non uno, non due, ma tre veri e propri prodigi su Callejon e due volte su Milenkovic. Ci vuole una sassata di Vlahovic sotto la traversa per piegarlo, poi capitola anche su Torreira che lo trafigge grazie ad un flipper clamoroso. Tre parate da impazzire, si parla tanto dell’attacco del Sassuolo ma i neroverdi un campione ce l’hanno pure in porta.: Dalla sua parte Gonzalez riesce troppo spesso ad arrivare al tiro, o comunque ad essere pericoloso, gli prende le misure man mano che il tempo passa e l’argentino perde in incisività. Partita un po’ anonima, anche Saponara non fa molta fatica a farsi notare in avanti.(dal 32' s.t.: Durissima contro l’attacco della Fiorentina, se il reparto regge è molto merito di Consigli. Lui e Ferrari, comunque, tengono botta e limitano Vlahovic per quanto possibile, anticipandolo bene in diverse occasioni. Causa l’errore di Lopez chiamandolo in causa con una “pallaccia” orizzontale, va un po’ in tilt ma si riprende parzialmente con un bell’anticipo sul centravanti viola.: Va in sofferenza quando Bonaventura affonda, non riesce ad allontanare il pallone che carambola impazzito sui piedi di Torreira per il gol del 2-2: Serve a Frattesi un cross perfetto col sinistro da fondo campo, ma il compagno manda alto di testa. Balla un po’ sulle avanzate di Odriozola e Callejon che contiene non senza qualche affanno, ma il suo primo tempo è di livello. Si conferma nella ripresa con tante buone coperture su Gonzalez.: Spreca una palla gol abbastanza facile prima di redimersi ampiamente con l’assist per Scamacca e, soprattutto, con il gol dello 0-2 segnato grazie ad un inserimento meraviglioso. E’ lui la vera spina nel fianco della difesa viola, che lo soffre maledettamente ogni volta che viene innescato. Preziosissimo anche quando contrasta Vlahovic nel cuore dell’area di rigore.(dal 32’ s.t.: Non il massimo della precisione nei passaggi in avvio, non è da lui. Bravo quando anticipa in area Bonaventura su un cross interessante di Callejon, la sua regia è anche difensiva nel momento del bisogno. Perde un pallone sanguinoso che costa il gol che riapre la partita, si ripete scippato da Bonaventura quando è Torreira a segnare, in questo secondo frangente l’errore è anche peggiore. Sciagurato.: La sua pericolosità offensiva è diminuita con il passaggio al nuovo modulo, dato che lui arretra e Frattesi è più libero di inserirsi. Partita ordinata, una mano a Kyriakopoulos in difesa ma nulla di eccezionale in avanti.(dal 12’ s.t.: Più concreto di Traoré, ferma qualche ripartenza viola anche con le cattive): Rimane a terra dopo nemmeno 10 minuti ma riesce a rientrare in campo stringendo i denti dopo qualche minuto. Un po’ in ombra nel primo tempo, principalmente, immaginiamo, perché dolorante, lascia che siano i suoi compagni ad aprire la difesa avversaria, cosa che di solito compete a lui. Non infieriamo troppo, ma questo non è il Berardi delle ultime 15 partite e vogliamo credere che tutto sia da imputare a quel brutto colpo preso in avvio. Mai nel vivo del gioco.: Offre un bel pallone coi giri contati a Raspadori, poi ne ha uno buono poco dopo la mezz’ora e lo scaraventa in rete in maniera sublime, in diagonale col destro. Un’occasione, un gol, come i grandi attaccanti e di fronte a Vlahovic, con cui deve sostenere molto spesso il paragone.(dal 21’ s.t.: Quasi nullo il suo apporto alla fase offensiva, si capisce perché gli venga preferito Scamacca): Con un bell’inserimento chiama alla parata Terracciano, colpo di testa non facilissimo sulla pressione dei difensori avversari. L’assist per Frattesi ha del geniale, disegnando un corridoio invisibile ai più. Sta imparando a sfruttare le sue caratteristiche anche in una posizione più defilata, non solamente per vie centrali.(dal 21’ s.t.: Mette in difficoltà Odriozola e compagni con qualche discesa, prove di ritorno allo splendore del pre-infortunio. Segnali incoraggianti): Bravo, fortunato e con un Consigli in più: il primo tempo lo vede vincente su tutta la linea. Il Sassuolo si fa male da solo permettendo alla Fiorentina di rimontare, i suoi cambi non incidono come dovrebbero e la squadra non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Partita inversamente proporzionale a quella di Italiano, pareggio anche nei voti.