: non diamogli la colpa sul gol di Soriano, il suo passaggio per Magnanelli pressato è normalità in casa neroverde. De Zerbi gli chiede questo, lui giustamente esegue.: causa l’espulsione di Hickey, e okay, è una cosa buona. Però mancano i tiri, i dribbling dello scorso anno.(dal 25’ s.t.: spinge con timidezza, quando crossa fatica ad essere preciso): cerca di rimediare al pasticcio di Magnanelli e calcia contro a Barrow, palla persa e gol di Soriano. Poteva fare qualcos’altro? Con un bel colpo di testa nella ripresa impegna Skorupski.: per un pelo non arriva a contrastare Soriano al momento del gol rossoblù. Poi palleggia, palleggia e palleggia.: controlla Orsolini senza difficoltà. Nella ripresa soffre l’ingresso di Skov Olsen, che ne limita le libertà offensive.: da un suo goffo errore in fase di costruzione nasce il vantaggio rossoblù. Dopodiché tenta qualche conclusione da fuori per rimediare, ma De Zerbi all’intervallo lo toglie comunque.(1’ s.t.: è il primo cambio di De Zerbi, prova diverse conclusioni dal limite, ma tutte fuori misura): tocca un’infinità di palloni, nessuno davvero illuminante.: fino al cambio di modulo di Sinisa è tra i più pericolosi dei neroverdi, poi davanti alla difesa a cinque dei rossoblù si perde.: primo tempo anonimo da trequartista, nella ripresa fa meglio al fianco di Locatelli, trovando spesso imbucate interessanti.(dal 41’ s.t.: grazie a un suo guizzo Caputo si ritrova tra i piedi il pallone del pareggio. Non proprio un assist ma quasi.(dal 25’ s.t.: uno strappo dei suoi e poco altro, nemmeno un tiro): trova il gol dell’uno a uno a inizio ripresa, da grande attaccante. Nelle ultime tre stagioni in Serie A solo CR7, Immobile e Zapata hanno segnato più di lui. Bomber.: il Sassuolo si fa gol da solo a causa di un errore individuale. Con la superiorità numerica trova il pareggio poi non riesce a sfondare il muro rossoblù dopo il cambio di sistema di Mihajlovic. Una difficoltà ricorrente.