Sassuolo-Inter 1-2







Consigli 5: legge così così la traiettoria del cross di Perisic per Dzeko, ma soprattutto travolge il bosniaco poco dopo, causando il rigore del 2-1 nerazzurro.



Muldur 5,5: soffre e subisce la fisicità di Perisic. In proiezione offensiva si vede solo una volta.



Chiriches 5: Dzeko lo frega nel taglio che porta al rigore. Nella ripresa sbaglia anche diversi passaggi.



Ferrari 5: perde Dzeko nel momento più delicato del match (ovvero subito dopo i quattro cambi di Inzaghi). L’Inter pareggia e cambia la partita.



Rogerio 6,5: uno dei più positivi quando il Sassuolo ha la palla, impegna pure Handanovic.



Lopez 6,5: grande primo tempo, nel quale sembra avere la meglio addirittura su Barella. Poi nella ripresa si innervosisce: un giallo e meno lucidità in generale.



Frattesi 5,5: inizia malissimo perdendo i primi due palloni che gioca. Non si riprende mai del tutto, ma in compenso annulla Calhanoglu.



(dal 40’ s.t. Scamacca sv)



Berardi 6,5: freddo dal dischetto, illude i neroverdi. Splendido il tiro al volo di destro nel primo tempo, deviato sopra la traversa da Handanovic.



Djuricic 6: le sue conduzioni palla al piede tagliano il centrocampo dell’Inter in due. Non riesce a buttarla dentro sulla respinta del portierone nerazzurro al tiro di Boga, ostacolato da Bastoni.



(dal 29’ s.t. Traorè 5,5: due passaggi ai cartelloni pubblicitari fanno arrabbiare i compagni)



Boga 6,5: notevole il dribbling con cui inganna Skriniar in area di rigore e guadagna il penalty. Ma è stato solo uno dei tanti.



Defrel 5,5: ha sulla coscienza due occasionissime mancate. Poco importa se in una viene steso da Handanovic sulla trequarti: aveva sbagliato la scelta.



(dal 18’ s.t. Raspadori 5,5: qualcosa non sta funzionando. Gira a vuoto)





All. Dionisi 5,5: bello il Sassuolo del primo tempo, bello pimpante. Poi quando nell’Inter entrano i giocatori più fisici e 'cattivi', i suoi ragazzi vanno in difficoltà. E forse anche lui.