Napoli-Sassuolo 0-0: piccola disattenzione in avvio quando regala palla a Osimhen. Rimedia con prontezza negandogli l'1-0 e si rende protagonista di altri ottimi interventi.: serata non semplice dovendo affrontare un giocatore dinamico come Lozano. Viene saltato qualche volta di troppo e sbaglia diverse letture potenzialmente pericolose. Ma alla fine la difesa del Sassuolo regge alla grande e non affonda neanche lui.: nonostante la difesa del Sassuolo conceda profondità solitamente all'avversario lui è bravo a non concederla a Osimhen, tenendo comunque la linea difensiva (43' s.t.).: molto attento lì dietro svolgendo una gran gara con tutto il suo reparto.: positivo in fase di spinta. Riesce a creare diversi pericoli sfuggendo spesso a Hysaj (35' s.t.).​: con il passare dei minuti prende sempre più fiducia. È bravo a giocare a 1, massimo 2 tocchi dettando i tempi di gioco. Bello anche il gol del raddoppio, mettendo a sedere Manolas in area.: tanta personalità in mezzo al campo, trasforma con freddezza il calcio di rigore.: bravo sia in fase di copertura che in quella di spinta. Mette in seria difficoltà Di Lorenzo nell'arco dei 90 minuti.: lavoro importante di raccordo tra centrocampo e attacco. Non disdegna una buona proposizione in fase offensiva (23' s.t.: si muove bene e prova a dare freschezza all'attacco nel finale con il suo ingresso).: ogni volta che si accende si percepisce la pericolosità da parte del Sassuolo. Conquista anche il calcio di rigore dello 0-1 (35' s.t.).: tanto movimento lì davanti, si mostra una vera spina nel fianco del Napoli (43' s.t.).: nonostante delle assenze pesanti riesce ad arrivare al San Paolo giocando il suo calcio. Strappa 3 punti preziosissimi che tengono il suo Sassuolo a -2 dal Milan capolista.