Sassuolo-Inter 1-0





Consigli 7: bravo al 21' a chiudere in corner il tiro ravvicinato di Icardi, miracoloso al 90' sul colpo di testa di De Vrij.





Lirola 6,5: propositivo sia nel primo che (un po' meno) nel secondo tempo. La cura De Zerbi si vede.





Magnani 7: primi due palloni cannati, poi si scioglie, e non pecca. Stupisce per atletismo e prestanza, il suo secondo tempo è da incorniciare.





Ferrari 6,5: guida la linea con semplicità, in silenzio. Buona la prima.





Rogerio 6,5: rischia il rosso al 16' per un intervento rude su Vecino. Annulla Politano, che si innervosisce e toppa la prima da ex.





Duncan 7: condizionato dal cartellino preso al 6' per fallo tattico? Neanche per idea. Partita coi fiocchi, qualità e quantità.





Magnanelli 7,5: sembra tornato ai tempi del Difra. Distribuisce con sapienza, legna con onestà. Nel secondo tempo risulta esemplare in fase di copertura.





Bourabia 7: notevolissima occasione al 4', lanciato dal Boa: splendido l' inserimento, ma Handanovic col piedone gli nega la gioia del primo gol in Serie A. Ha tanta tecnica e la dimostra tutta in fase di costruzione, con giocate che distendono la manovra neroverde e fanno saltare il pressing dell'Inter. Potrebbe essere la sorpresa del campionato del Sassuolo.



(dal 63' Sensi 6,5: il suo ingresso in campo regala fiato e agilità al reparto di centrocampo. Ma anche qualche scelta sbagliata)



Berardi 7: fa impazzire letteralmente Dalbert nel primo quarto d'ora. Al 26' è freddo dal dischetto e porta in vantaggio il Sassuolo. Sciupa il raddoppio, al 43', sparando alto di destro in contropiede. Nella ripresa si sacrifica e riparte: è in fiducia.





Boateng 6,5: brilla subito mettendo in porta Bourabia, per il resto interpreta il ruolo di falso nueve con mestiere, guadagnandosi preziose punizioni e facendo salire col palleggio la squadra. Scolpisce il palo al 64', servito a centroarea da Lirola.



(dall'83' Babacar sv)



Di Francesco 7,5: in palla fin dal primo minuto di gioco come tutti i neroverdi, ma al 25' spacca l'Inter con una percussione centrale talmente incontenibile da costringere Miranda ad atterrarlo in area.



(dal 73' Boga 6: qualche spunto, si vede che potrà fare anche meglio)



All. De Zerbi 10: un primo tempo da urlo. Per usare le parole di Sarri, il Sassuolo "palleggia in faccia" alla squadra di Spalletti. Nella ripresa non cede, anzi rilancia cambiando due attaccanti per due attaccanti, più una mezzala. Inizio migliore non si poteva.