Sassuolo-Torino 3-3







Consigli 5,5: la parata sul tocco sotto di Verdi al minuto 9, di piede, in uscita bassa, da sola vale il prezzo del biglietto. Poco dopo la mezzora viene freddato da Linetty a pochi metri dalla porta, francamente impossibile parare quel tiro. Nella ripresa fa un altro miracolo sempre su Verdi, poi non può nulla sui gol di Belotti e Lukic.



Ayhan 5,5: forse appena troppo staccato da Chiriches in occasione dell’uno a zero granata. Aveva il compito di dare una mano al rumeno nel duello con Belotti, e in parte ci riesce.



(dal 16’ s.t. Boga 5: si divora un gol incredibile appena entrato, non salta l’uomo. Probabilmente non ancora in condizione dopo l’esperienza del Covid)



Chiriches 6,5: non ha colpe sul gol di Linetty. Intento a marcare Verdi, non può avvedersi dell’inserimento del centrocampista alle sue spalle. Molta responsabilità invece sul raddoppio di Belotti e sul gol di Lukic. Per farsi perdonare realizza una rete da cineteca che riporta in gara i neroverdi.



Ferrari 6: Verdi è molto dinamico e ispirato, un avversario diverso da marcare per lui, che è abituato a duelli molto più fisici. Un po’ in affanno nel finale.



Kyriakopoulos 5,5: pur non dovendo marcare un avversario preciso (il Toro gioca senza esterni alti), spinge forse pochino, preoccupato dal gran movimento di Verdi sul centrodestra dell’attacco granata.



(28’ s.t. Rogerio 6: partecipa al forcing finale spingendo molto sulla sinistra)



Lopez 6: perde un pallone sanguinoso al limite della propria area dopo pochi minuti, fortuna per il Sassuolo esiste Consigli. Per il resto palleggia già bene coi compagni per essere l’ultimo arrivato.



(dal 16’ s.t. Muldur 7: le sue corse cambiano la gara. Serve l’assist a Djuricic per il gol del pareggio)



Locatelli 6,5: primo tempo buono ma senza grosse illuminazioni. Esagera quando tenta il cambio di gioco per Berardi, lontanissimo e immerso nella nebbia. Nella ripresa organizza la rimonta.



Berardi 7: Rodriguez gli concede solo un tiro dal limite nella prima frazione di gioco. Vita dura per il capitano, almeno nel primo tempo. Meglio nella ripresa. Ovviamente assist per Caputo.



Raspadori 5,5: parte discretamente bene, poi il generale Rincon gli prende le misure e lui si lascia neutralizzare.



(dal 16’ s.t. Bourabia 6: il Sassuolo cambia marcia anche grazie alle sue geometrie)



Djuricic 8: il primo quarto d’ora è straripante, da applausi a scena aperta. Così forse si compiace un pochettino troppo, e Vojvoda quindi lo controlla. Nella ripresa quando De Zerbi lo rimette sulla trequarti torna a brillare e segna il gol del pareggio di tacco. Offre l’assist a Chiriches. Standing ovation.



(dal 45’ + 5’ s.t. Traorè sv)



Caputo 7: solamente qualche bella combinazione, nessuna conclusione degna di nota fino all’incredibile gol del 3-3. Stacca su Bremer e la insacca di testa. Spunta fuori nel momento del bisogno e regala un punto insperato ai padroni di casa.







All. De Zerbi 7: almeno due gol su tre sono un regalo, ma che emozioni questo Sassuolo. Non molla più, se va sotto di due gol recupera e rischia pure di vincere. Partita uguale e contraria a quella di Bologna. Stavolta però lo salva la ‘vecchia’ guardia. Azzeccati i cambi nella ripresa.