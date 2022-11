Empoli-Sassuolo 1-0



Consigli 6: non può niente sulla stoccata da calcio a 5 di Baldanzi.



Toljan 5,5: un paio di disimpegni errati che mettono apprensione alla sua difesa.



Ferrari 6: trova sempre il modo di anticipare gli attaccanti azzurri.



Erlic 5: lento e poco reattivo su Satriano in occasione del vantaggio azzurro.



Rogerio 5,5: va spesso al cross ma senza creare pericoli alla difesa di casa.



(Dal 26’ st Ceide 5,5: non aggiunge pericolosità alla manovra offensiva neroverde).



Frattesi 5,5: meno brillante del solito, poco incisivo anche in fase offensiva.



Lopez 6: sempre al posto giusto, sbaglia poco ma non riesce a liberare i compagni nelle zone calde del campo.



Thorstvedt 5: gioca pochi palloni utili, mai un inserimento o una verticalizzazione.



(Dal 26’ st Harroui 6: ci mette voglia e grinta, nel finale impegna Vicario con un destro potente).



D’Andrea 6: si sacrifica in ripiegamento e non gli manca il coraggio di tentare la giocata.



(Dal 27’ st Alvarez 5,5: il suo ingresso non crea grattacapi a Luperto e Ismajli).



Pinamonti 5: francobollato da Ismajli, non riesce mai a ritagliarsi lo spazio per calciare in porta.



Traore 5,5: ancora non è al top della condizione, prova qualche accelerazione ma senza impensierire la difesa di casa.



(Dal 16’ st Kyriakopoulos 5,5: non è aggressivo su Ebuhei, nè si rende pericoloso al cross).





All. Dionisi 5: il Sassuolo spumeggiante che l’anno scorso si impose a Empoli con una sonoro 5-1, è un lontano ricordo. La sua squadra è lenta e prevedibile in attacco, poco aggressiva e distratta in difesa.