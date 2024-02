Sassuolo, le pagelle di CM: Ferrari su Osimhen è un disastro, Ruan solita gaffe, e i neroverdi spariscono

Luca Bedogni

Sassuolo-Napoli 1-6







Consigli 5: era da tanto che non ne raccoglieva 6 tutti in una volta. Il Napoli in ogni caso arriva troppo facilmente dalle sue parti. Così non vale…



Pedersen 5,5: finché c’è lui da quella parte, Kvara è più o meno contenuto. Non è certo il terzino norvegese a fare acqua nella difesa neroverde.



Tressoldi 4: Bigica gli dà subito fiducia, lui parte bene ma poi torna ad avere le allucinazioni e la passa a Kvara a inizio azione, come nei peggiori incubi. Ormai è proverbiale.



(75’ Kumbulla sv)



Ferrari 5: semplicemente inadatto a marcare Osimhen. Quando si punta invano sull’esperienza…



Doig 4,5: doveva essere una risorsa, si sta rivelando un’altra piaga della difesa neroverde. Dalla sua parte fanno quello che vogliono.



(55’ Missori 5,5: per far divertire Kvara un po’ di più, Bigica lo mette a destra, e sposta Pedersen a sinistra)



Racic 6: unica sufficienza (comunque magrissima), giusto per il bel gol al volo, che illude i neroverdi. Poi prevalgono i pasticci.



(55’ Volpato 5,5: solo fase difensiva, ma leggerina. Regala il pallone a Kvara per la sua doppietta personale)



Matheus Henrique 4,5: con il Sassuolo sotto 2 a 1 ma ancora in gara, passa il pallone a Politano davanti alla sua area e Osimhen firma il 3 a 1. Il gol del ko.



Bajrami 5,5: orfano delle ripartenze di Dionisi, prova comunque a strappare. Meglio nel primo tempo da esterno che da mezzala prima di uscire.



(75’ Defrel 5,5: totalmente ininfluente)



Thorstvedt 5,5: perde il duello con Anguissa. Esistono le categorie…



Laurienté 5: a proposito di categorie, forse ci si sbagliava anche sul talento del francese.



Pinamonti 5: un tentativo di acrobazia respinto, nell’azione dell’uno a zero e davvero poco altro. Ma è tutto qui?



(86’ Kumi sv)





All. Bigica 4: il più brutto dei battesimi. Sicuri che sia l’uomo giusto per salvare i neroverdi? Il gol realizzato è un caso, la prestazione della squadra inguardabile sotto tutti i punti di vista.