Sassuolo-Verona 2-4







Consigli 5,5: indovina l’angolo del rigore di Barak ma non riesce a indirizzare bene la respinta con la mano di richiamo. Negli altri tre gol subiti è difficile trovargli una qualche responsabilità.



Toljan 6: vita dura se Lazovic e Caprari sono in giornata. Partita difensiva e senza grosse sbavature.



Chiriches 5: rovina la possibile rimonta del Sassuolo con un tocco di mano stranissimo, che richiama l’attenzione del Var.



(dal 35’ s.t. Ayhan 5,5: fa in tempo a farsi infilare dal filtrante di Kalinic per Barak)



Ferrari 5,5: non tanto per mancanze in fase difensive, piuttosto perché non riesce a segnare in due occasioni decisive per i neroverdi: nel primo tempo di testa, nel finale di gara col suo mancino.



Rogerio 6: nella prima frazione non mette il naso oltre la metà campo e subisce le discese di Depaoli. Nella ripresa, un po’ più coraggioso. Pregevole il diagonale che finisce fuori di pochissimo dalla porta di Montipò.



Frattesi 5: intascato con esperienza da Veloso, che lo umilia pure con un sombrero. Giornata storta.



(dal 35’ s.t. Harroui 5,5: sarà un’impressione ma fa sempre la scelta sbagliata)



Lopez 5,5: sfortunato quando una sua respinta sulla linea sbatte contro il ginocchio di Barak e carambola in rete. Mette una buona palla per Ferrari nel primo tempo, ma in generale viene asfissiato dal pressing dei centrocampisti del Verona.



Muldur 4,5: preferito a Defrel come vice Berardi, non garantisce la copertura sperata, non attacca, non vince il duello con Lazovic. Dionisi allora lo inverte con Kyriakopoulos, ma il risultato non cambia.



(dal 17’ s.t. Defrel 6,5: i difensori del Verona lo battezzano su corner e lui segna di testa il suo primo gol stagionale)



Raspadori 6,5: per poco non segna da metà campo. Suo l’assist per Defrel da calcio d’angolo. Positivo ma insomma, qualcosa è mancato.



Kyriakopoulos 6,5: paradossalmente meglio a piede invertito che a sinistra. Confeziona col debole un ottimo cross per Scamacca, che ringrazia segnando in acrobazia.



Scamacca 7,5: il migliore dei neroverdi e non solo per il gran gol in sforbiciata. Regge la pressione di Gunter e fa salire la sua squadra a suon di colpi di testa e falli subiti.







All. Dionisi 5: ok le assenze, che pesano tantissimo (vedi Berardi). Però schierando quattro terzini nella formazione titolare ha lanciato un messaggio: di paura.