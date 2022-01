: ringrazia fuorigioco e Var per ben due volte. Per il resto sta a guardare.: torna finalmente terzino e si rifà dopo la brutta prestazione da esterno alto col Verona. Controlla Dalbert senza difficoltà.: anche lui è felice per l’invenzione del Var, quando dopo aver perso Pavoletti raccoglie il pallone nel sacco e vede l’arbitro portarsi due dita all’auricolare.: Gagliano e Pereiro fanno davvero poco dalla sua parte.: mezzo voto in più per l’assist ad Harroui nel primo tempo. Un cross davvero chirurgico.: il Sassuolo ringrazia Abdou e ‘vede’ la Juventus. Una ‘stincata’ che vale il passaggio ai quarti.: forse il capitano si aspettava qualcosa di più da sé stesso. Un tempo abbastanza grigio, con qualche errorino.(dal 1’ s.t.: con lui in campo ci si aspettava una gestione più tranquilla del secondo tempo): a vederlo giocare così Dionisi si sarà mangiato le mani per la partita di domenica col Verona, dove gli aveva preferito Muldur. Solo il francese può sostituire Berardi, non c’è niente da fare.: i suoi guizzi si apprezzano soprattutto nel primo tempo, da trequartista. Quando esce Scamacca va a fare il centravanti, ma Carboni e Goldaniga lo fermano in più di un’occasione.: partita anonima per il terzino greco, che ormai si sente un’ala a tutti gli effetti. Continuiamo a preferirlo nel suo ruolo.(dal 28’ s.t.: con l'ex bianconero la difesa passa a tre e ottiene lo sperato clean sheet): è il classico giocatore che i difensori non sanno come marcare: cuce gioco e colpisce. Ma stavolta non segna.(dal 23’ s.t.: ancora opaco. Non ha smaltito la sbornia post Verona)All.: per la prima volta il Sassuolo accede ai quarti di Coppa. Vittoria di misura ma nella sostanza meritata. Prova Tressoldi dal primo minuto, probabilmente un test.