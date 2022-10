Sassuolo-Salernitana 5-0







Consigli 6,5: nel primo tempo blinda il vantaggio neroverde con due parate importanti, una su Dia e l’altra su Piatek (a gioco fermo in realtà). Nella ripresa può rilassarsi.



Toljan 6: limita il Mazzocchi fresco di convocazione azzurra, ma spinge poco.



Erlic 6,5: Dia qualche volta gli scappa, ma il centrale croato riesce sempre a metterci una pezza, anche da terra, in area, quando lo daresti già spacciato.



(21’ s.t. Ayhan 6: in controllo)



Ferrari 6,5: Piatek fa poco e niente, il capitano neroverde sta alzando l’asticella dell’attenzione di partita in partita.



Rogerio 6,5: molto propositivo nonostante il pericolo Candreva dalla sua parte. Arriva sul fondo con insistenza e la mette anche bene.



Frattesi 6,5: partecipa all’azione dell’uno a zero servendo a Thorstvedt il terzo passaggio. Fa meglio di Vilhena ma non brilla.



(34’ s.t. Obiang 6: bello rivederlo in campo dopo la brutta esperienza della miocardite)



Lopez 6,5: hub della rete di passaggi neroverde, in fase difensiva non molla un centimetro.



Thorstvedt 7: mezzo voto sopra la sufficienza per via della sgroppata palla al piede più assist. Nel primo tempo però c’è anche un gol mangiato piuttosto grosso da considerare. Segna la sua prima rete in Serie A nella ripresa, e il giudizio su di lui sale un altro po’.



(21’ s.t. Harroui 6,5: finalmente in gol, il suo primo in Serie A)



Ceide 6,5: fa solo una cosa giusta, e la Sig.ra Ferrieri Caputo, generosa, concede il rigore.



(13’ s.t. Antiste 6,5: un po’ spaesato, segna comunque il gol della manita)



Pinamonti 6,5: esce all’intervallo per un problema fisico. A parte il rigore trasformato, si è visto ancora poco.



(1’ s.t. Alvarez 6,5: stavolta entra e fa subito un assist. Momento d’oro.)



Laurientè 7: in una parola, devastante. Bronn non ci sta dietro, e il francese è il pericolo numero uno del Sassuolo. Segna un gol intelligente, poi poteva pure far doppietta. Nella ripresa regala il pallone del 4 a 0 ad Harroui.





All. Dionisi 7: forse la miglior partita dei neroverdi. Non sbaglia una mossa.