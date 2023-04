Consigli 5: il colpo di testa di Pirola è davvero ravvicinato, può solo toccarlo. Poteva fare certamente di più su Dia che tira forte ma centrale. Angolato il tiro di Coulibaly, dove forse non era piazzato benissimo.Toljan 5,5: insieme a Tressoldi non riesce a bloccare Gyomber. Non si fa vedere granché in avanti.Ferrari 6: il più positivo della linea difensiva di Dionisi. Prova a lottare e a giocare d’esperienza. Bella girata a 57’, palla di poco fuori.Tressoldi 5: si fa sovrastare da Gyomber in occasione dell’1-0. In fotocopia anche sul 2-0, stavolta è Botheim a saltare più di lui.Rogerio 5,5: si addormenta su Dia in occasione del raddoppio. Non spinge.(dal 37’ st Marchizza sv)Frattesi 4,5: perde completamente Pirola sull’1-0. Scalda i guantoni di Ochoa al 27’. Ci prova di testa al 43’, senza precisione. Non rientra nella ripresa.(dal 1’ st Pinamonti 5,5: in difficoltà contro la difesa granata, riceve poche palle giocabili)Lopez 5,5: prova a giostrare palla in mezzo al campo, a volte gli riesce a volte no. Si innervosisce.Henrique 5: poco incisivo negli inserimenti.Bajrami 5: si fa vedere poco nel primo tempo. Comincia forte ad inizio ripresa, mettendo paura ad Ochoa con un destro però alto. Non combina altro.Defrel 5,5: prova a giocare spalle alla porta, riceve pochi palloni.Laurienté 6: prova ad accendersi con un paio di dribbling. Al 23’ va via a sinistra ma viene fermato. Poco dopo sfiora il gol con un gran destro. Scende di tono nella ripresa.(dal 28’ st Alvarez sv)All. Dionisi 5: inizio horror dei suoi ragazzi che incassano due gol in venti minuti, con una difesa in bambola. La squadra si scuote ma non crea grandi occasioni neanche nella ripresa. Difesa colabrodo.