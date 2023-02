Sassuolo-Napoli 0-2







Consigli 5: niente da dire sulla magia di Kvara, ma il tiro di Osimhen, da posizione così defilata, non doveva passare tra lui e il palo.



Zortea 5,5: serata difficilissima per Nadir, il georgiano è in stato di grazia.



Erlic 5: si prende il tiro dell’uno a zero sotto le gambe e non riesce a fermare quasi mai Osimhen.



Tressoldi 5: ingannato più di una volta dal dinamismo del nigeriano, salta a vuoto, arriva tardi, non ci sta dietro. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.



Rogerio 5,5: con Politano è duello all’ultimo scatto, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si vede anche nella metà campo avversaria, ma sempre un po’ troppo timido. E quando entra Lozano, deve abbassarsi di nuovo.



Frattesi 6: sufficienza piena per la voglia di fare (e strafare) in un contesto avverso. Crede in tutte le ripartenze, ma viene spesso servito male.



(38’ s.t. Alvarez s.v.)



Lopez 5: molle sul georgiano nell’azione del primo gol, si fa saltare troppo facilmente. Non è ancora al top e si vede, nel finale rischia di farsi cacciare per doppio giallo.



(38’ s.t. Obiang s.v.)



Henrique 6: fa quello che può per contrastare Anguissa. Si muove da mezzala e da trequarti senza mai incidere.



(33’ s.t. Thorstvedt 5,5: manca la porta nell’occasionissima finale del Sassuolo)



Bajrami 5,5: non è il suo ruolo lavorare da esterno al posto di Berardi. Ci prova, applicato, ma non ci riesce.



(33’ s.t. Ceide 6: un guizzo apprezzabile da appena entrato, poi si perde)



Defrel 5,5: solo un tiro per lui, nel primo tempo, quando si gira in area e per poco non sorprende Meret sul palo lontano. Ma in generale soffre i centrali di Spalletti, non lo lasciano giocare.



(11’ s.t. Pinamonti 5: come se non fosse entrato. Anzi no, sbaglia di testa una bella occasione)



Laurienté 6,5: il più pericoloso del Sassuolo, fosse per lui risponderebbe a Kvaratskhelia non solo con i dribbling e con un palo, ma anche con un gol. Il Var Doveri però vede un fuorigioco passivo (non suo) e richiama Colombo, che annulla la rete. Peccato per l'ammonizione inutile, salterà la prossima contro il Lecce.





All. Dionisi 5: catenaccio e contropiede? Più che catenaccio quella del Sassuolo è una catenella. Troppo, troppo rinunciatario. E schematico: Bajrami poteva essere spostato, visto che come vice Berardi stava facendo pochino.