: il gol di Palacio è una castagna sotto la traversa, da distanza ravvicinata. Poi il palo di Santander, subito dopo: l'inizio partita è da incubo, ma non per colpa sua. Poteva fare meglio su Mbaye.: un gol da campione, un'esultanza da c.. Partita giocata comunque ad alti livelli dal difensore brasiliano: non attentissimo a scappare sulle palate lunghe degli avversari. Colossale la dormita su Palacio alla mezz'ora di gioco. Ma nella ripresa è fondamentale una sua chiusura su Santander all'8'.: primo ammonito neroverde, dal 38' gioca condizionato. E Orsolini è scomodo da tenere.: è suo l' errore sul primo gol del Bologna. Dopo soli due minuti di gioco regala un pallone al limite dell'area a Santander, che come un falco anticipa Ferrari e la mette per Palacio a centro area.: parte male come tutti i suoi compagni, ma dopo la doccia fredda del gol, è uno dei primi a svegliarsi. Ormai è una garanzia. Colpisce la traversa al 90', con un bel colpo di testa.: anche il capitano si lascia sorprendere dalla partenza a razzo del Bologna. Poi prende in mano il Sassuolo.: al 5' sbaglia l'impossibile per un eccesso di generosità: in volata solitaria verso la porta avversaria, inspiegabilmente lasciato solo, a tu per tu con Skorupski serve Berardi, ma il tocco è corto e Pulgar interviene in recupero. E' bravo, bravissimo a restare in partita dopo un errore così clamoroso.(dal 17' st: come a Cagliari, un rigore trasformato nel finale. Si carica il Sassuolo sulle spalle): sottopunta e accanto a Di Francesco (sulla destra) sembra trovarsi meglio. E' un vestito su misura. Positivo ma impreciso nel tiro.: semplicemente il migliore in campo nel primo tempo, delizioso a vedersi. Si spegne nella ripresa dopo un buon avvio. Incompiuto.(dal 34' st: De Zerbi lo vede sulla trequarti, e infatti sostituisce Djuricic. La sua rapidità gli consente di ingannare Calabresi, che lo stende in area): ne prende tante, si sacrifica, ma è poco pericoloso.(26' st: tocca praticamente un pallone. Uno solo e poteva costare caro al Bologna. Nei minuti di recupero calcia alto a porta vuota, sfiorando la traversa)All.: male l'approccio alla gara, il suo Sassuolo torna a manifestarsi dopo lo svantaggio. Ed è bellezza, un gol fantastico di Marlon ma anche poca concretezza. Così il Bologna, un po' per caso, torna in vantaggio nella ripresa. I cambi sono giusti: Boateng segna e Matri sfiora il gol nel recupero. Due punti buttati.