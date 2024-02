Sassuolo, le pagelle di CM: Pinamonti e Ferrari illudono i neroverdi

Consigli 5,5: forse resta troppo in porta sulla punizione di Marin incornata in rete da Luperto. Stesso problema nell’azione del raddoppio annullato di Maleh. Nella ripresa viene spiazzato dal dischetto da Niang, e nel finale ne prende un altro di testa, stavolta Bastoni, ancora su palla inattiva.



Pedersen 6,5: annulla Cambiaghi anche quando gli sfugge, come in quella transizione pericolosissima del secondo tempo, dove con malizia lo sbilancia e consente a Consigli di prendere la palla in uscita.



Tressoldi 6,5: puntuale su Cerri e Niang, i centravanti alternati da Nicola. Ed è grazie a lui che il Sassuolo conquista il calcio di rigore realizzato da Pinamonti.



Ferrari 6,5: prima il fallo di mano per il 2 a 1 empolese, poi l’illusione del pareggio, con un gran colpo di testa sopra Ismajli. Non è servito.



Doig 6: tante sportellate con Cancellieri, un bel tiro deviato in angolo ma alla fine poca attenzione su Bastoni, che di testa firma il gol vittoria.



Boloca 5: causa la punizione dell’uno a zero, per giunta facendosi ammonire. Involuto, lento, forse impaurito, Dionisi lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.



(46’ Bajrami 6,5: pennellata dolce per la testa di Ferrari)



Matheus Henrique 6: un po’ troppo attento a Kovalenko, poi sale in cabina di regia al posto di Boloca. Almeno due le conclusioni al volo interessanti ma poco precise.



Volpato 6,5: isolato ma come sempre vivace.



(68’ Mulattieri 5,5: il solito poco, un giocatore irriconoscibile)



Thorstvedt 6,5: più lottatore che qualità. Esce annebbiato nel finale, sarebbe servito su quell’ultima palla inattiva?



(88’ Defrel sv)



Laurienté : tanti tiri da risolutore, incredibilmente sempre fuori dallo specchio. Un anno da buttare finora.



(88’ Racic sv)



Pinamonti 6,5: mezzo voto in più per il rigore trasformato dopo i due sbagliati di Bergamo. Il resto è poco.





All. Dionisi 5: inutile sperare di risolvere la situazioni con i cambi, se puntualmente su palla inattiva il Sassuolo prende gol. È il capolinea?