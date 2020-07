Sassuolo-Lecce 4-2







Consigli 5,5: intuisce il rigore di Mancosu e la tocca, ma non a sufficienza per respingerla fuori. Non può nulla sul primo gol.



Muldur 7: ormai si è preso la fascia destra. Più offensivo di Toljan, vede la porta. Seconda rete consecutiva per lui.



(dal 38’ s.t. Toljan sv)



Marlon 5: attento per quarantacinque minuti, nella ripresa prima si fa ammonire, poi causa un rigore, scivolando addosso a Babacar. Frittatone.



Ferrari 6,5: dei due centrali è quello più costante e pulito nell’arco della gara. Nel secondo tempo si procura addirittura un rigore, spintonato da Paz sugli sviluppi di un calcio d’angolo.



Kyriakopoulos 6: la sua miglior prestazione post lockdown è ancora al di sotto delle sue potenzialità.



(dall’ 11’ s.t. Peluso 6: torna nel suo vecchio ruolo, terzino sinistro. Gestisce bene l’estro di Falco)



Bourabia 6,5: rialza la testa dopo la gara mediocre col Verona. E lì in mezzo si impone.



Locatelli 6,5: inventa dopo cinque minuti un assist stupendo per Caputo, ma si addormenta nella propria area di rigore, in marcatura su Lucioni. Sbavatura di una prova comunque positiva.



Berardi 7: è freddo dal dischetto, meno quando deve calciare in movimento. Sono undici, per la cronaca. E nel finale aggiunge un assist alla sua prestazione.



Traorè 5,5: primo tempo fin troppo ordinato, quasi scolastico. Sulla trequarti serve più intraprendenza, o quantomeno più fantasia.



(dal 1’ s.t. Djuricic 6,5: entra con grinta e viene subito ammonito. Poi sfodera le solite giocate di classe. Virtuoso)



Boga 7: prova quasi ottima, impreziosita da un altro gol di mancino.



(dal 38’ s.t. Magnanelli sv)



Caputo 7: dopo la panchina di Firenze, segna subito, al quinto minuto. Delizioso il movimento, ancora di più il pallonetto.









All. De Zerbi 7,5: ormai il Sassuolo è una macchina da gol. Dopo il lockdown, viaggia a una media simile a quella dell’Atalanta. A tratti è spettacolare, ma la difesa lascia ancora a desiderare.