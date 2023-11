Cragno 7.5: salvo un brivido a inizio partita, praticamente inoperoso fino al 74’, quando si supera sulla conclusione ravvicinata di Kouda. Fondamentale il rigore parato a Moro nella lotteria.Pedersen 6.5: spinta costante sulla destra, tiro insidioso dal limite nella ripresa, cala nei tempi supplementari.Viti 5.5: pronti via lascia a Cipot la palla del potenziale uno a zero, ma per sua fortuna il trequarti di Alvini manca la porta sull’uscita di Cragno. Altre incertezze nel finale di partita.Tressoldi 6: Krollis è un’ombra, gli basta un minimo di concretezza per imporsi. La partita che gli serviva per dimenticare i tanti errori in campionato.Missori 6,5: a sinistra la catena con Ceide e Volpato è interessante. Bene quando serve Castillejo sul dischetto poco prima dell’intervallo.Castillejo 6: schierato mezzala, tocca molti palloni, l’atteggiamento è positivo anche fuori ruolo. Prova spesso la giocata che non sempre gli riesce, anzi. Si mangia un rigore in movimento.(76’ Bajrami 6.5: uno splendido suggerimento in profondità per Laurienté e tanti strappi. Concreto dagli undici metri).Racic 6: pilastro in mediana, deve bilanciare la leggerezza delle mezzali Castillejo e Volpato. Ci riesce tranquillamente.(90’ Lipani 6: fa il Boloca nei tempi supplementari).Volpato 7: al di là di qualche ingenuità, supera il test da mezzala. È il giocatore più vivace ed estroso della partita.(66’ Thorstvedt 6.5: entra col piglio giusto, lotta e si proietta in attacco più di una volta. Scioltissimo dal dischetto, guarda Zoet e lo spiazza).Defrel 6: esterno al posto di Berardi, si accende solo al 40’, quando esegue un controllo di petto e un bel tiro dal limite che sfiora l’incrocio. Impacciato nell’ occasionissima del secondo tempo.(76’ Berardi 6: avrebbe forse preferito riposare… Non sbaglia il rigore)Mulattieri 6.5: i movimenti ci sono, fa giocare bene la squadra. Nella ripresa diventa anche pericoloso, impegnando non solo la difesa avversaria ma anche il portiere.(99’ Pinamonti 6.5: bella conclusione al volo neutralizzata da Zoet, aggiunge peso all’attacco. Segna di potenza il suo rigore)Ceide 5,5: insiste nell’uno contro uno, non ne viene fuori mai granché anche quando salta l’avversario. Il tiro è debole, il cross impreciso.(66’ Laurienté 5.5: con Candelari addosso, non riesce a fare la differenza anche se ci prova ripetutamente. Suo il rigore finale con cui il Sassuolo chiude la pratica).All. Dionisi 6: formazione coraggiosa (e un filo leziosa) con Castillejo e Volpato mezzali. Interessante ritorno al 4-3-3 anche senza un invasore puro come Frattesi. Anche con i big in campo tuttavia non riesce a perforare la difesa di Alvini. Passa solo ai rigori.