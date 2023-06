(classe 1997) ha dichiarato in un'intervista a StarCasinò Sport: "La realtà trovata qui è una delle tante cose positive. Conoscevo già la bellezza del calcio italiano, uno dei più competitivi al mondo. Da quando sono arrivato ho sempre cercato in tutti i modi di fare del mio meglio. In questa stagione ci sono riuscito e anche la squadra ha fatto bene. Sono soddisfatto e contento"."In Brasile giocavo playmaker in un centrocampo a due. Dopo un po’ di allenamenti qui a Sassuolo, Dionisi mi ha detto che potevo giocare mezzala o trequartista e questa cosa mi ha dato molta fiducia. Lo staff e la società mi hanno aiutato molto e il mio unico pensiero era dare tutto in campo. Poi le cose vengono da sé. Così è successo infatti"."Dopo la prima partita amichevole a Vipiteno il mister mi ha detto che quest’anno avrei segnato in Serie A. Gli ho detto che lo speravo e che lavoravo per questo. È successo perché in allenamento mi sono sempre impegnato al massimo facendo le cose che il mister mi chiedeva. San Siro è uno stadio che ho sempre sognato da bambino, quando guardavo i grandi campioni verdeoro. Essere lì, però, è diverso: quando entri c’è una motivazione speciale ed è sempre pieno. È bellissimo".e altri. Tutti calciatori che hanno lasciato il Brasile da giovani e sono venuti qui a fare cose speciali per il calcio internazionale. Sappiamo che il miglior calcio è quello europeo., mi piace molto come giocatore, ha fatto tanto per il calcio e per la Svezia. È fortissimo"."Preferirei segnare un gol in finale di Champions League con il Sassuolo o in finale del Mondiale con il Brasile? Finale del Mondiale con il Brasile".