straordinario protagonista della partita con il calcio di rigore parato a Berardi. Perfetto sia con i piedi che nel respingere un altro paio di conclusioni avversarie.primo tempo da matita rossa per il terzino rossonero che si fa trovare spesso fuori posizione e non riesce a tamponare le scorribande di Kyriakopoulos. Costretto a lasciare in 10’ i suoi nei minuti di recupero per un problema muscolare.: già di per se la notizia del suo rientro in campo è oro per il Milan. Il centrale danese regala subito delle ottime sensazioni annullando per lunghi tratti Pinamonti.(dal 33’ st Kalulu s.v): abbastanza attento nelle chiusure anche se non sembra ancora al massimo della condizione fisica.quasi a sorpresa è perfetto nella fase difensiva, con un paio di diagonali profonde ben fatte, ma quasi nullo in quella offensiva.: tanta legna in mezzo al campo ma anche un paio di aperture sbagliate di metri. Può fare di più.: alla sua prima da titolare alterna spunti ottimi sopratutto con gli inserimenti in area avversaria a una difficoltà evidente nel trovare la giusta collocazione quando il pallone lo avevano gli avversari. (dal 12’ st Tonali 6: recupera palloni su palloni ma non riesce a dare quella qualità e quelle geometrie che servivano nel finale)prestazione molto deludente per l’esterno belga che non sfrutta l’occasione. Commette una ingenuità imperdonabile andando ad abbattere Kyriakopoulos nella sua area di rigore. (dal 12’ st Messias 5,5: cerca l’uno contro uno ma non riesce quasi mai a saltare il diretto avversario. Statico)i primi minuti di gara sono anche incoraggianti, sfiora il gol con un bel diagonale. Poi sbaglia tecnicamente in due ripartenze che potevano valere la partita. (dal 12’ st De Ketelaere 5,5: fatica a entrare in partita e da falso nove, nel finale, finisce per essere sovrastato da Ferrari): spreca troppo sottoporta, specie nel primo tempo quando spara in curva a porta vuota.: un conclusione ciabattata e poco altro. (dal 27’ st Adli 6: regala qualche spunto interessante): ricorre a un massiccio turnover in vista del derby e fallisce una grande occasione.