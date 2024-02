Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Napoli, calcio d'inizio alle ore 20.45 di mercoledì 28 febbraio 2024 al Mapei Stadium di Reggio Emilia è il recupero della 21esima giornata di Serie A, la giornata posticipata per l'impegno in Supercoppa Italiana degli azzurri a Riyad. Francesco Calzona alla sua terza uscita come allenatore degli azzurri vuole provare a scrollarsi di dosso il segno X e le critiche piovute dopo il pari di Champions in rimonta col Barcellona e quello subito in extremis contro il Cagliari. I neroverdi, invece, vedranno l'esordio in panchina di Emiliano Bigica, promosso ad interim dalla Primavera dopo l'esonero di Alessio Dionisi, chiamato subito all'impresa per tirare fuori la squadra dai bassifondi della classifica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sassuolo-Napoli, calcio d'inizio alle ore 20.45 di mercoledì 28 febbraio 2024 al Mapei Stadium sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Stefano Borghi e il commento tecnico è affidato a Fabio Bazzani.



PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.