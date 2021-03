Dopo l'anticipo del martedì che ha visto la Juventus battere 3-0 lo Spezia, prosegue con il secondo anticipo il programma del turno infrasettimanale dellaAla partire dalle 18.30 va in scenauna sfida spartiacque per entrambe le squadre nella rincorsa ai rispettivi obiettivi dopo un periodo di grande flessione.Il Napoli diarriva da due sconfitte consecutive in trasferta e nonostante la vittoria sul Benevento ha ancora 3 punti di distacco e 3 squadre davanti a sé alla vigilia sul quarto posto. Il Sassuolo di, invece, insegue un piazzamento europeo, ma ha fermato la propria corsa con solo una vittoria nelle ultime 5 gare e 8 punti di distacco sul 7° posto.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.​