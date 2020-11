"Assenti i Nazionali, lavoro differenziato per Francesco Caputo, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Francesco Magnanelli", fa sapere il report ufficiale del Sassuolo. Sono tutti e quattro da considerare in dubbio per la ripresa del campionato contro il Verona, con Ciccio Caputo che rischia davvero di saltare il match per il problema agli adduttori con cui è alle prese.