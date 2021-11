Il Sassuolo vuole ​ Tommaso Berti, talento classe 2004 del Cesena che sta già giocando in prima squadra in Serie C. Secondo TuttoC, domenica nella sfida in casa della Reggiana, per il centrocampista erano presenti allo stadio osservatori del Sassuolo che è pronto all'offensiva in vista di gennaio, anche se le idee dell'agente sono quelle di non accettare un passaggio da una prima squadra a una primavera seppur importante come quella del Sassuolo.