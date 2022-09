Il mercato in entrata per i club italiani è ufficialmente chiuso, ma non quello in uscita verso quei campionati la cui deadline non coincideva con quella delle top 5 leghe d'Europa. Il caso più evidente è quello del campionato turco con il Galatasaray letteralmente scatenato. Al Sassuolo è arrivata un'offerta da 5 milioni per il difensore Ayhan che ha già trovato un principio d'intesa per il trasferimento in Turchia.