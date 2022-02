La furia di Josè Mourinho, prima contro gli arbitri post pareggio col Genoa e poi coi giocatori nella sconfitta dei quarti di Coppa Italia contro l'Inter, dovrà portare ad una reazione in casa Roma e la gara in trasferta contro il Sassuolo, calcio d'inizio alle 18 di domenica 13 febbraio e partita valida per la 25esima giornata di Serie A, la 6a di ritorno, sarà il banco di prova più atteso dai tifosi giallorossi. Una svolta, almeno di personalità, che è richiesta anche da Alessio Dionisi al suo Sassuolo, battuto all'ultimo dalla Juventus nei quarti di Coppa Italia e dovrà provare a ritrovare una vittoria (senza Scamacca e Raspadori squalificati) che manca da 3 giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sassuolo-Roma, calcio d'inizio domenica alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; El Shaarawy, Abraham.