Un'amichevole di valore internazionale a Marbella per il Sassuolo: i neroverdi hanno affrontato e battuto il Marsiglia di Igor Tudor per 3-2, con i gol di Berardi, Pinamonti e Thorstvedt che hanno reso inutili le reti dell'ex Inter Sanchez e di Payet. La vittoria, arrivata nei minuti di recupero grazie alla mezzala norvegese, è una grande iniezione di fiducia in vista della seconda parte di campionato per gli uomini di Dionisi.