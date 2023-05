Si conclude in anticipo la stagione di uno dei principali protagonisti tra le fila del Sassuolo. Attraverso un comunicato ufficiale, il club emiliano rende noto che "in data 16 Maggio l’attacante neroverde Armand Laurientè è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale programmata da tempo. L’intervento effettuato dal Prof Christian Fink, presso la clinica “Privatklinik Hochrum” di Innsbruck, e’ perfettamente riuscito . Il nostro medico sociale Dott. Riccardo Saporiti ha accompagnato il giocatore ed ha assistito all’intervento chirurgico. Il calciatore sarà a disposizione a partire dall’inizio del ritiro estivo della prossima stagione".