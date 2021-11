La bottega del Sassuolo è una delle più care d'Europa. Per Berardi alla Fiorentina chiesti almeno 25 milioni di euro più altri 7-8 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Almeno una trentina di milioni per Raspadori (da tempo sul taccuino dell'Inter).



L'altro attaccante Scamacca è seguito da Fiorentina, Juventus e Inter, data anche sulle tracce del centrocampista Frattesi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a gennaio può partire Boga con l'Atalanta in testa al gruppo, poi il Napoli perché è un vecchio pallino e lo Shakhtar Donetsk perché De Zerbi ha nostalgia. L'esterno francese naturalizzato ivoriano ha un contratto in scadenza nel 2023 e fin qui non ci sono stati margini per il rinnovo, ma il Sassuolo chiede comunque 20 milioni di euro più bonus.