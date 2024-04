La Serie A va avanti e torna in campo alle 15 con. Al Mapei Stadium si sfidano due compagini che lottano per lo stesso obiettivo: la salvezza. I padroni di casa, guidati dal subentrato Davide Ballardini, galleggiano in penultima posizione con 23 punti all'attivo e 2 lunghezze di ritardo dalla zona salvezza. Dall'altra parte, la squadra di Gabriele Cioffi è 14a, ma solo a +2 sul Frosinone terzultimo. Alle 15 si parte, il match sarà visibile su Dazn.: Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All. Ballardini

: Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi