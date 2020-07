Arriva l'esito degli esami per l'esterno del Sassuolo Jeremie Boga, che aveva abbandonato anzitempo il campo nel match giocato contro il Milan. Non c'è lesioe, sospiro di sollievo sul sito del club: “Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra“. Ieri è stato fermo ai box: non ci sarà contro il Napoli: si attendono aggiornamenti sui tempi esatti di recupero.