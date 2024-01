Sassuolo, UFFICIALE Vina torna alla Roma: via libera per il Flamengo

Ci siamo per il trasferimento di Matias Vina al Flamengo. Come passaggio obbligatorio per l'addio alla Roma e lo sbarco in Brasile era necessaria l'interruzione anticipata del prestito al Sassuolo, col club neroverde che ha annunciato l'accordo in questi minuti: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver definito con l’A.S. Roma la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matías Viña".



I DETTAGLI - Matias Vina saluta la Roma a titolo definitivo. Dopo i 6 mesi di prestito al Sassuolo il terzino sinistro passa al Flamengo. 'operazione si è conclusa e il club giallorosso incassa 8 milioni di euro più 1 di bonus. L'uruguaiano era arrivato nell'estate del 2021 per 13 milioni e non ha mai convinto. L'ex Palmeiras saluta Trigoria dopo 44 presenze, nessun gol e una Conference League vinta.