La legge è uguale per tutti, capito Bourabia? Giacomelli ha soltanto applicato il regolamento ("Un calciatore deve essere ammonito se.. si toglie la maglia o copre la testa con la maglia"). Il centrocampista marocchino era stato sanzionato all'11' di Torino-Sassuolo per un pestone involontario. Giallo che ci stava. Al 27' segnava il suo primo gol in Serie A, e visto il pallone in rete, festeggiava coprendosi la testa con la maglietta. Una cosa che da un po' di tempo non si può fare: praticamente è come togliersela. Per tale eccesso Giacomelli gli ha alzato il secondo cartellino in faccia. Buorabia espulso, Sassuolo costretto a giocare in dieci per un'ora. Il Sassuolo alla fine perde e il Toro può continuare a lottare per il sogno Champions.



Bourabia, la legge è uguale per tutti, ma se all'Olimpico Florenzi (capitan Florenzi) segna l'1-0 contro Madama e, correndo come un invasato, va ad arrampicarsi sul muretto della curva, per essere abbracciato e strattonato dai suoi tifosi, Massa chiude un occhio. A regolamento infatti un calciatore dovrebbe essere ammonito anche se "si avvicina agli spettatori in un modo che causa problemi di sicurezza e/o per l'incolumità e/o si arrampica sulla recinzione". Ma probabilmente è la parola "recinzione" che fa la differenza: Florenzi si è arrampicato sì, ma su per "un muretto". Avrà pensato certamente questo, Massa. E avrebbe pensato lo stesso Giacomelli, ne sono sicuro. Perché a Roma si festeggia così, è un aspetto tipico, folcloristico, un fenomeno di costume. Guai a impedirlo o a ostacolarlo. Del regolamento "chissene", ma "chissene" proprio.



Voi direte che sono esagerato e che è assurdo fare questo parallelo tra il caso di Bourabia e il (non) caso di Florenzi. Considerate questo però: nessuno si scandalizza (giustamente) per la mancata ammonizione di Florenzi. Il regolamento parla chiaro, ma in fondo che male c'è? Possiamo forse sostenere che Massa abbia commesso un errore sostanziale a non sanzionare Florenzi? Che abbia sporcato per questo la sua prestazione? Mettereste un segno meno (anche piccolo, se volete) al suo voto comunque positivo? Poniamoci ora la stessa domanda sull'episodio di Torino: la valutazione complessiva di Giacomelli, nel caso in cui l'arbitro avesse 'chiuso un occhio', ne avrebbe risentito? Sarebbe stata macchiata da un errore sostanziale se non avesse ammonito per la seconda volta Bourabia? Penso di no, nessuno se ne sarebbe accorto. Nessuno glielo avrebbe fatto pesare (per pudore e buon senso, credo).



E ancora, un ultimo pensiero sul colore del cartellino: forse un arbitro dovrebbe riflettere sul fatto che il regolamento parla di ammonizione. Punire con un secondo giallo del genere un giocatore significa di fatto espellerlo. Di fatto stai usando un giallo in un contesto particolare, che richiede sensibilità e capacità di interpretazione. Sul web alle volte ci viene chiesto se siamo uomini o computer, ci viene sottoposto un test nel quale dobbiamo riconoscere delle auto o dei semafori in certe foto. Ecco, mi è venuto un dubbio: e se Giacomelli fosse un robot?