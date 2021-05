. Bastava aspettarlo. Ho la sensazione che se Giacomo continua a giocare così non sarà facile nemmeno per il mitico Ciccio riprendersi una maglia da titolare in queste ultime tre partite (ma non solo..). Adesso Raspadori è una meraviglia da guardare. Mi è perfino impossibile immaginare un Sassuolo che non punti su di lui, il prossimo anno. Sembra aver trovato una convinzione diversa, sembra aver fatto quel passo mentale decisivo che auspichiamo sempre di vedere in un giovane talento. Naturalmente tanto dipenderà dalla scelta finale di(che primo tempo spettacolare contro il Genoa!). E allora cos’è? Perché?Dove manca? Cosa manca veramente?In parte. Poi è chiaro, ne guadagnerebbe anche tutto il resto.. Ed è come se mancasse una soluzione importante quando il Sassuolo accerchia l’avversario o riparte.Però nessuno di loro finora ha segnato un gol ad esempio. Il solo tedesco ha firmato due assist (e non è certo un titolare inamovibile), gli altri uno a testa: è un contributo forse troppo timido per una squadra che pratica questo tipo di calcio.Non Rogerio (classe ‘98), il più chiacchierato, non Muldur (classe ‘99), che a un certo punto l’anno scorso sembrava stesse spiccando il volo, invece niente; non Toljan (classe ‘94), troppo ‘leggero’, non Kyriakopoulos (classe ‘96), che pure sa rendersi utile perché più solido e quadrato degli altri tre.Un terzino più esuberante, non un fenomeno ma uno più spavaldo, uno un po’ più incisivo.