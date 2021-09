Stavolta lo fa senza particolari pudori alla luce dei riflettori del Gewiss Stadium, nello stadio scomodo di Bergamo.. Sarebbe stato un gran punto, sì. Nel complesso in ogni caso parlerei di una prestazione più positiva rispetto alla sconfitta in casa col Torino. Anche perché quando incontri l’Atalanta il rischio goleada è sempre presente. Dunque,. Noi nel frattempo, si può chiacchierare un momentino di quello che sta succedendo.Senza tanto considerare il turnover massiccio assorbito abbastanza bene nel primo tempo (finalmente un Defrel accettabile, peccato alcuni errori...), mi concentrerei di più sulla gestione dei cambi a partita in corso.Rimandiamo a un’altra volta le osservazioni sul cambio insolito e singolare Raspadori per Boga, che ha permesso al mister di schierare nel finale Scamacca e Giacomo insieme.Non ha paura dello scontro fisico, l’olandese, anzi quasi lo cerca. Ecco un altro centrocampista diverso. Nuovo. Non so ancora se migliore o peggiore rispetto ai Bourabia di De Zerbi.. Una corsa costante, tanta fisicità, sembra fatto apposta per un calcio ad alto ritmo. ‘Ignorante’ al punto giusto, per usare un’espressione in voga. Non è sempre pulito nelle scelte e nella gestione della palla, ma forse questo è un effetto inevitabile del suo modo di interpretare il ruolo.con locon un totale di. Finora nelle due apparizioni in Serie A (contro Torino e Atalanta) non ha mai sfiorato la porta, ma la gamba per arrivarci si vede bene che ce l’ha. Nell’ultima inoltre ne abbiamo apprezzato la duttilità: può fare sia il vertice basso a tre, che la mezzala. E questa cosa del vertice basso è un gradino in più rispetto a Frattesi, che invece o gioca a due o è mezzala e punto.insomma, dopo averlo visto all’opera contro il suo connazionale Koopmeiners, nell’inferno di Bergamo.