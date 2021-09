. Asso nella manica o Schiappacasse II la vendetta? Dopo sei giornate di campionato è lecito domandarselo.sta prendendo infatti proprio quella piega lì, quella del tristissimo attaccante uruguaiano, il grande flop dello scorso anno. Voi direte, se la medaglia d’oro a Tokyo 2020/1 non ha giocato un solo minuto finora è perché magari si è seduto in panchina alla terza, magari alla quarta giornata di Serie A, diamogli tempo. No no., zitto e buono in panca, dalla Sampdoria alla Salernitana, che sono poi 5 su 6. Dunque?Pare di sì, stando alle parole di Dionisi al termine dell’, persa al Ricci 2-0 sabato 4 settembre.. Durata dell’apparizione: 45 minuti. Giusto il primo tempo, quello dei due gol subiti. E, in un confronto con l’altro nuovo acquisto del centrocampo: “Harroui arriva da un campionato... è normale che abbia qualcosina in più nelle gambe rispetto a Matheus Henrique...” Il brasiliano, sosteneva poi Dionisi, non aveva fatto male tecnicamente, “ma a livello di condizione fisica” non era ancora pronto. “Confido nel tempo,” concludeva, “speriamo che arrivi presto a una buona condizione”.. Partita d’altro canto troppo importante per dare spazio o fare esperimenti.Il calendario(una sola vittoria in cinque gare). In più mettici il turno infrasettimanale che ha accorciato i tempi e.... Non si poteva certo arrischiare all’Olimpico contro Mou, o peggio ancora contro la fisicità del Torino e dell’Atalanta., ma un po’ il diluvio inatteso, un po’ i Coulibaly, un po’ le difficoltà a sbloccarla e a mantenere il risultato ci hanno privato di questo piccolo sfizio.Ce l’ho, fissatevi la data: il 17 ottobre, quella dopo ancora. L’ottava giornata al Ferraris contro il Genoa è l’occasione buona. Altrimenti rinuncio, mi arrendo.