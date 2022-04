Alla seconda intendo,. E non la trovavo. Ero sicuro però che esistesse. Perciò sono andato a spulciare tra le varie giornate, mentre una vocina si faceva largo dentro di me e diceva: “forse proprio Sassuolo-Lazio?” Controllatina e no, il 12 dicembre finì sempre 2 a 1, ma per i biancocelesti firmò il vantaggio provvisorio Zaccagni, su azione semplice. Chissà perché pensavo ancora alla Lazio., la vittoria in campionato, quel 2 a 1 corsaro. Un altro 2 a 1 in effetti, e l’inconscio funziona così, ci siamo, mi dico. Fuochino invece: stavolta sì c’è un gol da palla inattiva proveniente più o meno dalla stessa posizione, assist di Dybala, testa di McKennie sopra Ferrari, ma non era questo quello che intendevo. Questo era ancora accettabile come gol subito da palla inattiva., ho persino capito il motivo per cui ero partito da Sassuolo-Lazio, mancando il bersaglio evidentemente.Ebbene, ero partito da Sassuolo-Lazio perchéil 12 settembre.(più o meno la stessa posizione della punizione di Dybala in Juve-Sassuolo). Indovinate il risultato finale di quella partita? Ma 2 a 1, ovvio. Insomma. Stesso stadio (Olimpico), stessa posizione di battuta della palla inattiva (centrosinistra), stessi ruoli avversari coinvolti (un centrocampista batte, l’altro segna), stesso ruolo difensivo coinvolto (terzino, allora Toljan, oggi Muldur), stessa facilità di penetrazione (del pallone e di chi si inserisce), stesso risultato finale.È forse solo un divertissement? No. Non le elenco perché son frivolo, né tantomeno perché intraveda in esse un significato.Sono gol come questi che fanno arrabbiare. Rovinano tutto quel che di buono si costruisce. Perciò ricordiamocele, queste coincidenze.