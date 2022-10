Sì perché a destra, o meglio ancora a sinistra (vedi le ultime due gare vinte),Ad avercene di questi problemi, direte. E avete anche ragione. Il fatto è che un esterno così buono sarebbe strano poi trovarselo in panchina. Un vero peccato. Ma è: ci vogliono massimo due esterni e una punta nel tridente.A questo punto può anche darsi, bisogna vedere quando e come rientrerà. Alla fine l’ivoriano ha fatto molto bene soltanto due mesi al Sassuolo, cioè febbraio e marzo 2022. Prima oscillava un po’, sia come ruolo che come rendimento. D’altra parte nel girone di ritorno dell’ultimo campionato sembrava aver trovato la sua dimensione, ci piaceva tanto, no? E proprio da esterno sinistro, dove ora sta sorprendendo il francese ex Lorient. Magari Traorè tornerà a fare la mezzala sinistra. Forse, qualche volta. È l’unico modo per vederli tutti dentro nel 4-3-3., confermata anche ieri dal prezioso gol dell’uno a zero,, sul lungo. Quando parte, Armand, specialmente palla al piede, è devastante. Se infila la traccia giusta non lo prendi più.Ieri ad esempio poteva fare una doppietta dopo uno strappo alla Leao, ma sul più bello ha perso il passo. Intanto però eravamo tutti a bocca aperta.. Ladei nerazzurri, potrebbe infatti soffrirlo particolarmente. Soprattutto ora chenon sembra più quel difensore insuperabile che è stato raccontato da alcuni. L’Inter inoltre è squadra che si espone alle ripartenze, eUso questo aggettivo non a caso, perché un gol vittoria del francese potrebbe addirittura metter fine all’avventura di Inzaghi sulla panchina interista, dovesse perdere anche martedì col Barcellona.