Il Sassuolo con la vittoria di ieri sullaha tracciato un nuovo solco, e. La Roma infatti dovrà battere il Cagliari se vuole tornare a +6 dagli uomini di De Zerbi. Samp e Verona invece stanno chi a dieci e chi a undici punti di distanza. E se è vero che l’Hellas ha ancora una partita in meno, deve pur sempre affrontare l’Inter quest’oggi.Il Sassuolo è la più piccola, la più audace, per molti la più bella.ha finalmente ritrovato lo spunto,è al completo, e oltre a vantare i migliori palleggiatori della Serie A, sembra anche più attenta. Emblematica la partita dial Meazza. Non meno importante la prestazione diieri.. Il primo in certe partite è fondamentale, dà equilibrio e quantità, senza per questo trascurare la qualità funzionale ai principi di gioco di De Zerbi. È diventato super essenziale, più lucido e costante nell’arco della gara.È lui adesso che ha il potere di aumentare i giri del Sassuolo (vedi il suo ingresso nel secondo tempo contro il Milan). È lui il grande tessitore., tira fuori la spada solo quando serve. Si concede qualche passeggiatina di trionfo, e la ben nota aristocratica pigrizia è un demone che lo tenta più di frequente.È dappertutto a costruire l’impossibile, a esplorare l’infinito sul rettangolo verde tramite innumeri distorsioni geometriche.Infineì, un Berardi mai stato così forte, si può vincere uno scontro diretto come quello con la Samp facendo a meno di tre centravanti: gli assenti Caputo e Raspadori, e il non pervenuto Defrel.