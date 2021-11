Se no il Sassuolo è questa squadra di giocatori che si imbellettano quando passano le big. Il, che poi diventa fin troppo spudorata come cosa. E ci prendono giustamente per il culo. Bisogna certo fare i complimenti al mister e ai ragazzi. Figuriamoci. A tutto lo staff e dirigenza. Poi però queste partite devono servire. Perché se dopo il 3 a 1 col Milan arriva un’altra serie di gare senza logica e coerenza come è successo nel post Juve, siamo daccapo. E non mi sto lamentando del brodo grasso, anche se potrebbe sembrare così, e forse un po’ è anche così.. Ha tutto per poterlo fare: dall’allenatore ad Ayhan, che dopo la titolarità contro la Juventus si è dimostrato ancora una volta affidabile (che lo sia più di Chiriches inizio a pensarlo seriamente), da Consigli a Henrique, la grande sorpresa di ieri. Perciò assestiamoci, vi prego, sfruttiamo l’entusiasmo anche, ma soprattutto battiamoÈ contro lo Spezia che adesso bisogna vincere, perché poi prima di Natale verranno tre partite complicate contro Lazio, Fiorentina e Bologna.Questa soluzione escogitata da Dionisi ci ha sorpreso e ci è piaciuta. Vi ricordate i tre problemi esposti nell’ultimo Sassuolomania? Uno di questi riguardava, che appariva qua e là annacquato.. Il brasiliano ex Gremio aveva giocato soltanto 70 minuti fino a ieri, e, preferito da Dionisi a Traorè, e ha incantato tutti. Ha giocato col 97% di precisione nei passaggi. Per avere un’idea di cosa significhi pensate solo alla perfezione di Lopez, che ha fatto ‘solo’ il 91%. Non contento, Henrique ha costruito il gol del 3 a 1, beffando insieme Kessie e Tonali, prima di regalare l’assist a Berardi.Due posti sono fissi e da lì non si scappa: Frattesi e Lopez sono insostituibili.. Quello è rimasto, a disposizione del primo dei due che si afferma in maniera netta. Sono ottimi giocatori, ma la novità è il brasiliano.(un po’ di lui un po’ del mister che ce lo teneva nascosto),. Giocherà ancora lui mercoledì contro i palleggiatori del Napoli? È lui il giocatore che rilancia il fighettismo del Sassuolo tra le belle medio-piccole del campionato?