Della serie, quando sarà al completo il Sassuolo sarà a posto, ma non è proprio così. Dionisi adesso gioca fondamentalmente conDue sistemi che in teoria hanno bisogno di esterni offensivi (si fa il gioco delle coppie quando la scelta del modulo a monte è questa, il giochino titolare-riserva). EForse nessuno se n’è accorto ma, non ce n’è uno che sia uno., tutti che si sacrificano per la causa. Di questi, soltanto due, Traorè e Djuricic non perdono troppo del loro valore se spostati in fascia a interpretare con duttilità funzioni differenti dalle solite. In sostanza di trequartisti ne abbiamo da vendere, di esterni abbiamo bisogno., ieri osannato dal pubblico non solo per il nono gol stagionale ma anche per una diagonale difensiva su Fares da bandiera vera.Qualcosa mi dice che bisognerebbe operare in questa direzione al più presto, già nel mercato di gennaio.per il classe 2002 nato ad Accra, che torna all’ovile con zero gol, 11 presenze e 297 minuti giocati. Il contesto non ha aiutato, bisogna dirlo, dato che gli squali sono terzultimi in classifica e hanno visto già ben due svolte in panchina. Modesto, Marino, poi di nuovo Modesto. In questo tourbillon Brian ha giocato solo tre volte titolare, visto più da Marino che dall’attuale tecnico, rientrato in corsa alla diciottesima. Insomma, non c’erano le condizioni per far bene. Ora le possibilità sono due: che venga girato a un’altra squadra di B o che resti in neroverde da. Ma è sufficiente Oddei?. E non solo perché Oddei è mancino e gioca tendenzialmente a piede invertito.