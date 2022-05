Mentre laal venticinquesimo, sotto di quattro gol, ci dice che il giocatore non è ancora del tutto a posto (ma non dimentichiamoci le dichiarazioni del fantasista in settimana…),, scelta disperata davanti a una squadra irriconoscibile (e la chiudiamo qui la sintesi della batosta). Piuttosto perché ci fa capire quanto ancora questo forte ragazzone sia. Aveva appena fatto, come tutti tra l’altro. Il mister nella conferenza pre partita ne aveva anche parlato, sottolineando il fatto che in allenamento “segna sempre”. Ti credo, se lo marca questo Chiriches…, e lo ha raggiunto pure(che sta finendo l’anno in crescita). Diciamo che si trova in buona compagnia, l’ancor nostro bomber, visto che a 13 reti ci sono anche i vari. A proposito di Osimhen, che ieri ovviamente ha segnato (e chi non l’ha buttata dentro, ieri, del Napoli?), un giornale mainstream se n’è uscito sostenendo che proprio Scamacca potrebbe essere il suo sostituto, qualora De Laurentiis lo cedesse per fare cassa. Non lo so,, tant’è vero che è rimasto negli spogliatoi dopo i primi quarantacinque minuti.Stop di petto in area e tiro al volo senza cognizione da applausi. E allora lì tutti ci pensano, ma dopo la partita di ieri qualche dubbio in più i dirigenti del Napoli potrebbero averlo. Non è una partita, si dirà. Vero. PeròEd è sempre più forte la tentazione ovvia e maligna di pensare che sia distratto dalle voci di mercato.Ci sta, eh., nelle quali giocò a singhiozzo un totale di 115 minuti senza mai segnare,Niente contro la Lazio, niente con l’Atalanta, il Cagliari, la Juve e il Napoli. Solo dopo le prime due reti in neroverde (Genoa-Sassuolo, nel girone d’andata) ha passato un digiuno simile: 4 partite, dall’ottava alla tredicesima, quando tornò a esultare contro il Cagliari. Con la differenza però che allora, di quelle quattro, due le aveva iniziate dalla panchina (Juve e Udinese). Invece. Insomma, qualcosa si è spento, e gli restano solo 3 partite per riaccendersi (stavo per dire salutarci): Udinese in casa, Bologna fuori e l’ultima col Milan.