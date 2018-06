Stefan Savic, accostato alla Fiorentina in una mirabolante operazione che porterebbe Nikola Milenkovic a Madrid, fa ancora sorridere i viola. Un trasferimento - il montenegrino era arrivato in viola nell’operazione che portò Nastasic al Manchester City - che arricchisce la Fiorentina, per l’aspetto economico. Il Corriere dello Sport ha riportato dell’interessamento dell’Atletico Madrid per Nikola Milenkovic: il ‘Cholo’ Simeone, per il serbo, sarebbe disposto a mettere sul piatto anche Savic che, come si evince dal bilancio pubblicato dalla società viola, nell’ultima chiusura dell’esercizio ha portato ulteriori 739.000,00 euro di bonus contrattuali inseriti al momento della cessione.