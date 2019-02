L'ex fatasista del Milan Dejan Savicevic, oggi presidente della federcalcio del suo Montenegro, ha parlato del momento dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport: "Il problema del vostro calcio non sono gli stranieri, ma gli stranieri inutili in ruoli nei quali voi avete fatto sempre meglio. Soffrono tutti in Italia, tranne la Juve, ma almeno il Milan investe sugli italiani e sarà ricompensato. Donnarumma diventerà sicuramente il nuovo Buffon e quando c'è Romagnoli, là dietro si sta più tranquilli".



Su Piatek e Paquetà: "Sembrano finalmente due giocatori importanti. Per giudicare il brasiliano, però, è presto: lasciamolo giocare e ambientarsi. Piatek, invece, lo vedo segnare a raffica da inizio stagione, anche nel Genoa. Impressionante. La speranza è soltanto che non si fermi, ma mi sembra serio e solido".



Su Gattuso: "Non sono sorpreso. Sta facendo bene perché anche da giocatore era uno ordinato, che gestiva e non temeva di lavorare e allenarsi. Negli ultimi tempi la squadra e il gioco sono anche migliorati".