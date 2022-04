Nicolò Savona, esterno basso della Juve Primavera, intervistato da Sky Sport, in vista della semifinale di Youth League contro il Benfica:



"E' un sogno che si avvera. Da piccolino tutti gli anni ho preso la navetta e sono tornato a casa tardi per potermi allenare, sono pensieri positivi che danno una carica maggiore per affrontare questa partita. Secondo me dovremo fare una partita come quella col Liverpool, siamo arrivati a giocare una partita quasi perfetta. Dovremo giocarci le nostre carte".