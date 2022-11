Don't cry for me, Argentina. Qui però Evita Peròn non c'entra nulla edin cui i pronostici la accreditano all'altezza del Brasile nel ruolo di favoritissima per la vittoria finale.in un raggruppamento tutt'altro che banale - completato da Messico e Polonia - non solo fa saltare i piani del ct Scaloni di instradare da subito il discorso qualificazione e mandare un messaggio alle rivali, maL'unico motivo per guardare avanti con ottimismo è che anche ad Italia '90, quando Maradona e compagni cadderò al debutto di San Siro contro il Camerun di Milla e Oman Biyik, poi giunsero in finale.capace di mettere in fila 36 risultati utili consecutivi prima dell'incredibile ko di oggi - l'ultima sconfitta era arrivata contro il Brasile nella semifinale di Copa America del 2019 - fRagazzi come De Paul, Paredes e Lautaro Martinez, ai primi Mondiali in carriera e poi altri giovani in rampa di lancio come Molina, Romero, Enzo Fernandez e Julian Alvarez. Talento, tanto talento, guidato sin qui in maniera perfetta da un commissario tecnico con pochissima esperienza come Lionel Scaloni, ma abile nel gestire uno spogliatoio di questo livello.- E invece,(a sua volta al debutto su questo palcoscenico)La secchiata di acqua ghiacciata rovesciata sulle facce dei giocatori sudamericani dalla tattica spregiudicata e iper-aggressiva di Renard e la fame messa sul campo da Al-Dawsari e compagni hanno fatto il resto. Il primo colpo di scena di questa discussa edizione dei Mondiali è servita eL'Argentina piange riscoprendosi ancora una volta più fragile di quanto credesse.