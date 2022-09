Reduce dal gol vittoria che ha permesso all'Atalanta di sbancare l'Olimpico battendo di misura la Roma, Giorgio Scalvini, cresciuto nelle giovanili rivali del Brescia prima di passare ai bergamaschi, in questi giorni è protagonista con la nazionale italiana Under 21: "Da bambino mi piaceva molto Thiago Silva, cerco di trarre ispirazione da lui e da Bastoni dell’Inter. Sono contento di aver avuto le mie opportunità, e sono contento anche nel vedere molti giovani che stanno avendo spazio in squadre di Serie A e di Serie B. Si è parlato molto del limitato utilizzo dei giovani italiani, ma io credo che ci siano anche tante dimostrazioni di ragazzi che stanno facendo esperienza, nei club e in Nazionale. Mancini ci ha accolti molto bene nel gruppo, spiegando a noi giovani che non avrebbe fatto differenze di età. Dal punto di vista tecnico e tattico possiamo essere quelli del futuro ma anche del presente, e questo per noi è molto importante".