Segna e non esulta. Corretto, riconoscente verso il club che per primo gli ha dato fiducia in Serie A. Quel Genoa al quale ieri ha fatto due gol, decisivi per il pareggio del Sassuolo a Marassi. Un punto portato a casa e lo sguardo verso il futuro, primi centri stagionali e la voglia di diventare sempre più protagonista nel campionato italiano.- Il talento non gli manca, se ne sono accorte anche le grandi società che hanno già acceso i riflettori sul ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma. Dopo il tentativo della Juventus che si è sempre tirata indietro di fronte alla richiesta del Sassuolo,- Già, perché dovrà fare i conti con la concorrenza di una Fiorentina rassegnata a perdere Vlahovic in tempi brevi (ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023).. Su otto partite totali giocate con Dionisi, sette sono da subentrato. Qualche spezzone qua e là prima dell'ultima giornata di campionato, segno che il posto da titolare non è assicurato e lì davanti la concorrenza è alta. Per questo l'attaccante potrebbe pensare di cambiare aria con l'Inter che segue la situazione da diretta interessata. I nerazzurri a caccia della punta del futuro, Scamacca nel mirino di Marotta.