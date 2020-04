Secondo La Repubblica, il ds della Juventus Fabio Paratici avrebbe provato a mettere il brasiliano Douglas Costa sul piatto della bilancia in chiave Gabriel Jesus. Ma in queste ore il Manchester City ha fatto sapere di non essere ben disposto ad uno scambio alla pari, vista la giovane età del centravanti e i frequenti infortuni per Douglas Costa. Dunque, niente di facile in vista.